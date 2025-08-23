עוד על AZERO

Aleph Zero סֵמֶל

Aleph Zero מְחִיר(AZERO)

Aleph Zero (AZERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:00 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) מידע על מחיר (USD)

Aleph Zero (AZERO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02148. במהלך 24 השעות האחרונות, AZERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02114 לבין שיא של $ 0.02217, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AZEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0914521459781383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017382502005260283.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AZERO השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aleph Zero (AZERO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aleph Zero הוא $ 5.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.67K. ההיצע במחזור של AZERO הוא 266.78M, עם היצע כולל של 336231180. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.22M.

Aleph Zero (AZERO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aleph Zeroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003094-1.42%
30 ימים$ -0.00502-18.95%
60 ימים$ -0.00921-30.01%
90 ימים$ -0.01612-42.88%
Aleph Zero שינוי מחיר היום

היום,AZERO רשם שינוי של $ -0.0003094 (-1.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aleph Zero שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00502 (-18.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aleph Zero שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AZERO ראה שינוי של $ -0.00921 (-30.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aleph Zero שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01612 (-42.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aleph Zero (AZERO)?

בדוק את Aleph Zero עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aleph Zeroההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAZERO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aleph Zeroאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAleph Zero לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aleph Zeroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aleph Zero (AZERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aleph Zero (AZERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aleph Zero.

בדוק את Aleph Zero תחזית המחיר עכשיו‏!

Aleph Zero (AZERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aleph Zero (AZERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AZERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aleph Zero (AZERO)

מחפש איך לקנותAleph Zero? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aleph Zeroב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Aleph Zero מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aleph Zero, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAleph Zero הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aleph Zero

כמה שווה Aleph Zero (AZERO) היום?
החי AZEROהמחיר ב USD הוא 0.02148 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AZERO ל USD?
המחיר הנוכחי של AZERO ל USD הוא $ 0.02148. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aleph Zero?
שווי השוק של AZERO הוא $ 5.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AZERO?
ההיצע במחזור של AZERO הוא 266.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AZERO?
‏‏AZERO השיג מחיר שיא (ATH) של 3.0914521459781383 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AZERO?
AZERO ‏‏רשם מחירATL של 0.017382502005260283 USD.
מהו נפח המסחר של AZERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AZERO הוא $ 68.67K USD.
האם AZERO יעלה השנה?
AZERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AZERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:00 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

