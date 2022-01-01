Aleph Zero (AZERO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aleph Zero (AZERO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aleph Zero (AZERO) מידע Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. אתר רשמי: https://www.alephzero.org מסמך לבן: https://docs.alephzero.org/ סייר בלוקים: https://alephzero.subscan.io/ קנה AZEROעכשיו!

Aleph Zero (AZERO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aleph Zero (AZERO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M ההיצע הכולל: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M אספקה במחזור: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M שיא כל הזמנים: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 שפל כל הזמנים: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 מחיר נוכחי: $ 0.02134 $ 0.02134 $ 0.02134 למידע נוסף על Aleph Zero (AZERO) מחיר

Aleph Zero (AZERO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aleph Zero (AZERO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AZERO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AZEROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AZEROטוקניומיקה, חקרו אתAZEROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

