עוד על AVT

AVT מידע על מחיר

AVT מסמך לבן

AVT אתר רשמי

AVT טוקניומיקה

AVT תחזית מחיר

AVT היסטוריה

AVT מדריך קנייה

AVTממיר מטבעות לפיאט

AVT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aventus סֵמֶל

Aventus מְחִיר(AVT)

1 AVT ל USDמחיר חי:

$1.628
$1.628$1.628
-3.01%1D
USD
Aventus (AVT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:22:36 (UTC+8)

Aventus (AVT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.6266
$ 1.6266$ 1.6266
24 שעות נמוך
$ 1.7088
$ 1.7088$ 1.7088
גבוה 24 שעות

$ 1.6266
$ 1.6266$ 1.6266

$ 1.7088
$ 1.7088$ 1.7088

$ 11.093199729919434
$ 11.093199729919434$ 11.093199729919434

$ 0.0291590858799
$ 0.0291590858799$ 0.0291590858799

0.00%

-3.01%

-1.28%

-1.28%

Aventus (AVT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.628. במהלך 24 השעות האחרונות, AVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.6266 לבין שיא של $ 1.7088, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.093199729919434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0291590858799.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aventus (AVT) מידע שוק

No.1164

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

$ 2.88K
$ 2.88K$ 2.88K

$ 16.28M
$ 16.28M$ 16.28M

6.00M
6.00M 6.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

60.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Aventus הוא $ 9.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.88K. ההיצע במחזור של AVT הוא 6.00M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.28M.

Aventus (AVT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aventusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.050524-3.01%
30 ימים$ +0.031+1.94%
60 ימים$ +0.258+18.83%
90 ימים$ -0.085-4.97%
Aventus שינוי מחיר היום

היום,AVT רשם שינוי של $ -0.050524 (-3.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aventus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.031 (+1.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aventus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AVT ראה שינוי של $ +0.258 (+18.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aventus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.085 (-4.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aventus (AVT)?

בדוק את Aventus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aventusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAVT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aventusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAventus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aventusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aventus (AVT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aventus (AVT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aventus.

בדוק את Aventus תחזית המחיר עכשיו‏!

Aventus (AVT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aventus (AVT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aventus (AVT)

מחפש איך לקנותAventus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aventusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AVT למטבעות מקומיים

1 Aventus(AVT) ל VND
42,840.82
1 Aventus(AVT) ל AUD
A$2.49084
1 Aventus(AVT) ל GBP
1.20472
1 Aventus(AVT) ל EUR
1.3838
1 Aventus(AVT) ל USD
$1.628
1 Aventus(AVT) ל MYR
RM6.8376
1 Aventus(AVT) ל TRY
66.73172
1 Aventus(AVT) ל JPY
¥239.316
1 Aventus(AVT) ל ARS
ARS$2,185.23184
1 Aventus(AVT) ל RUB
131.64008
1 Aventus(AVT) ל INR
142.48256
1 Aventus(AVT) ל IDR
Rp26,258.06084
1 Aventus(AVT) ל KRW
2,261.09664
1 Aventus(AVT) ל PHP
92.24248
1 Aventus(AVT) ל EGP
￡E.78.97428
1 Aventus(AVT) ל BRL
R$8.80748
1 Aventus(AVT) ל CAD
C$2.24664
1 Aventus(AVT) ל BDT
198.06248
1 Aventus(AVT) ל NGN
2,489.2934
1 Aventus(AVT) ל COP
$6,512
1 Aventus(AVT) ל ZAR
R.28.58768
1 Aventus(AVT) ל UAH
67.4806
1 Aventus(AVT) ל VES
Bs227.92
1 Aventus(AVT) ל CLP
$1,562.88
1 Aventus(AVT) ל PKR
Rs461.57056
1 Aventus(AVT) ל KZT
871.04512
1 Aventus(AVT) ל THB
฿52.76348
1 Aventus(AVT) ל TWD
NT$49.60516
1 Aventus(AVT) ל AED
د.إ5.97476
1 Aventus(AVT) ל CHF
Fr1.3024
1 Aventus(AVT) ל HKD
HK$12.71468
1 Aventus(AVT) ל AMD
֏623.26352
1 Aventus(AVT) ל MAD
.د.م14.652
1 Aventus(AVT) ל MXN
$30.23196
1 Aventus(AVT) ל SAR
ريال6.105
1 Aventus(AVT) ל PLN
5.92592
1 Aventus(AVT) ל RON
лв7.01668
1 Aventus(AVT) ל SEK
kr15.48228
1 Aventus(AVT) ל BGN
лв2.71876
1 Aventus(AVT) ל HUF
Ft552.60832
1 Aventus(AVT) ל CZK
34.13916
1 Aventus(AVT) ל KWD
د.ك0.49654
1 Aventus(AVT) ל ILS
5.47008
1 Aventus(AVT) ל AOA
Kz1,484.03596
1 Aventus(AVT) ל BHD
.د.ب0.613756
1 Aventus(AVT) ל BMD
$1.628
1 Aventus(AVT) ל DKK
kr10.37036
1 Aventus(AVT) ל HNL
L42.62104
1 Aventus(AVT) ל MUR
74.30192
1 Aventus(AVT) ל NAD
$28.53884
1 Aventus(AVT) ל NOK
kr16.39396
1 Aventus(AVT) ל NZD
$2.7676
1 Aventus(AVT) ל PAB
B/.1.628
1 Aventus(AVT) ל PGK
K6.87016
1 Aventus(AVT) ל QAR
ر.ق5.90964
1 Aventus(AVT) ל RSD
дин.162.97908

Aventus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aventus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAventus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aventus

כמה שווה Aventus (AVT) היום?
החי AVTהמחיר ב USD הוא 1.628 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVT ל USD?
המחיר הנוכחי של AVT ל USD הוא $ 1.628. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aventus?
שווי השוק של AVT הוא $ 9.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVT?
ההיצע במחזור של AVT הוא 6.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVT?
‏‏AVT השיג מחיר שיא (ATH) של 11.093199729919434 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVT?
AVT ‏‏רשם מחירATL של 0.0291590858799 USD.
מהו נפח המסחר של AVT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVT הוא $ 2.88K USD.
האם AVT יעלה השנה?
AVT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:22:36 (UTC+8)

Aventus (AVT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AVT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AVT
AVT
USD
USD

1 AVT = 1.628 USD

מסחרAVT

USDTAVT
$1.628
$1.628$1.628
-3.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד