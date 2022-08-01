Aventus (AVT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aventus (AVT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aventus (AVT) מידע The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. אתר רשמי: https://www.aventus.io/ מסמך לבן: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f קנה AVTעכשיו!

Aventus (AVT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aventus (AVT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.44M $ 10.44M $ 10.44M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.40M $ 17.40M $ 17.40M שיא כל הזמנים: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 שפל כל הזמנים: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 מחיר נוכחי: $ 1.7397 $ 1.7397 $ 1.7397 למידע נוסף על Aventus (AVT) מחיר

Aventus (AVT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aventus (AVT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AVT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AVTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AVTטוקניומיקה, חקרו אתAVTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AVT מעוניין להוסיף את Aventus (AVT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AVT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AVT ב-MEXC עכשיו!

Aventus (AVT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AVTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AVT עכשיו את היסטוריית המחירים!

AVT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AVT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AVT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AVTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

