AVA (AVA) מידע AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. אתר רשמי: https://www.avafoundation.org מסמך לבן: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM קנה AVAעכשיו!

AVA (AVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AVA (AVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 38.94M $ 38.94M $ 38.94M ההיצע הכולל: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M אספקה במחזור: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.67M $ 55.67M $ 55.67M שיא כל הזמנים: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 שפל כל הזמנים: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 מחיר נוכחי: $ 0.5567 $ 0.5567 $ 0.5567 למידע נוסף על AVA (AVA) מחיר

AVA (AVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AVA (AVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AVAטוקניומיקה, חקרו אתAVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

