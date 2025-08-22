עוד על AUR

AUR מידע על מחיר

AUR מסמך לבן

AUR אתר רשמי

AUR טוקניומיקה

AUR תחזית מחיר

AUR היסטוריה

AUR מדריך קנייה

AURממיר מטבעות לפיאט

AUR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aurix סֵמֶל

Aurix מְחִיר(AUR)

1 AUR ל USDמחיר חי:

$0.4352
$0.4352$0.4352
-2.09%1D
USD
Aurix (AUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:51:54 (UTC+8)

Aurix (AUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4344
$ 0.4344$ 0.4344
24 שעות נמוך
$ 0.4461
$ 0.4461$ 0.4461
גבוה 24 שעות

$ 0.4344
$ 0.4344$ 0.4344

$ 0.4461
$ 0.4461$ 0.4461

$ 2.396338467130361
$ 2.396338467130361$ 2.396338467130361

$ 0.00598702
$ 0.00598702$ 0.00598702

-0.37%

-2.09%

-2.51%

-2.51%

Aurix (AUR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4352. במהלך 24 השעות האחרונות, AUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4344 לבין שיא של $ 0.4461, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.396338467130361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00598702.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUR השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -2.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aurix (AUR) מידע שוק

No.4274

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

17,000,000
17,000,000 17,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Aurix הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.64K. ההיצע במחזור של AUR הוא 0.00, עם היצע כולל של 17000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.70M.

Aurix (AUR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aurixהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00929-2.09%
30 ימים$ -0.0204-4.48%
60 ימים$ -0.0454-9.45%
90 ימים$ -0.275-38.73%
Aurix שינוי מחיר היום

היום,AUR רשם שינוי של $ -0.00929 (-2.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aurix שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0204 (-4.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aurix שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AUR ראה שינוי של $ -0.0454 (-9.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aurix שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.275 (-38.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aurix (AUR)?

בדוק את Aurix עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aurixההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAUR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aurixאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAurix לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aurixתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aurix (AUR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aurix (AUR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aurix.

בדוק את Aurix תחזית המחיר עכשיו‏!

Aurix (AUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aurix (AUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aurix (AUR)

מחפש איך לקנותAurix? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aurixב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AUR למטבעות מקומיים

1 Aurix(AUR) ל VND
11,452.288
1 Aurix(AUR) ל AUD
A$0.670208
1 Aurix(AUR) ל GBP
0.322048
1 Aurix(AUR) ל EUR
0.36992
1 Aurix(AUR) ל USD
$0.4352
1 Aurix(AUR) ל MYR
RM1.82784
1 Aurix(AUR) ל TRY
17.8432
1 Aurix(AUR) ל JPY
¥63.9744
1 Aurix(AUR) ל ARS
ARS$574.8992
1 Aurix(AUR) ל RUB
35.07712
1 Aurix(AUR) ל INR
38.114816
1 Aurix(AUR) ל IDR
Rp7,019.353856
1 Aurix(AUR) ל KRW
604.440576
1 Aurix(AUR) ל PHP
24.6976
1 Aurix(AUR) ל EGP
￡E.21.111552
1 Aurix(AUR) ל BRL
R$2.367488
1 Aurix(AUR) ל CAD
C$0.600576
1 Aurix(AUR) ל BDT
52.459008
1 Aurix(AUR) ל NGN
664.424192
1 Aurix(AUR) ל COP
$1,740.8
1 Aurix(AUR) ל ZAR
R.7.629056
1 Aurix(AUR) ל UAH
17.825792
1 Aurix(AUR) ל VES
Bs60.928
1 Aurix(AUR) ל CLP
$417.3568
1 Aurix(AUR) ל PKR
Rs122.382592
1 Aurix(AUR) ל KZT
231.857152
1 Aurix(AUR) ל THB
฿14.12224
1 Aurix(AUR) ל TWD
NT$13.264896
1 Aurix(AUR) ל AED
د.إ1.597184
1 Aurix(AUR) ל CHF
Fr0.34816
1 Aurix(AUR) ל HKD
HK$3.398912
1 Aurix(AUR) ל AMD
֏164.784128
1 Aurix(AUR) ל MAD
.د.م3.903744
1 Aurix(AUR) ל MXN
$8.112128
1 Aurix(AUR) ל SAR
ريال1.632
1 Aurix(AUR) ל PLN
1.584128
1 Aurix(AUR) ל RON
лв1.880064
1 Aurix(AUR) ל SEK
kr4.143104
1 Aurix(AUR) ל BGN
лв0.726784
1 Aurix(AUR) ל HUF
Ft148.024576
1 Aurix(AUR) ל CZK
9.134848
1 Aurix(AUR) ל KWD
د.ك0.132736
1 Aurix(AUR) ל ILS
1.470976
1 Aurix(AUR) ל AOA
Kz396.715264
1 Aurix(AUR) ל BHD
.د.ب0.1640704
1 Aurix(AUR) ל BMD
$0.4352
1 Aurix(AUR) ל DKK
kr2.776576
1 Aurix(AUR) ל HNL
L11.284736
1 Aurix(AUR) ל MUR
19.862528
1 Aurix(AUR) ל NAD
$7.607296
1 Aurix(AUR) ל NOK
kr4.404224
1 Aurix(AUR) ל NZD
$0.73984
1 Aurix(AUR) ל PAB
B/.0.4352
1 Aurix(AUR) ל PGK
K1.819136
1 Aurix(AUR) ל QAR
ر.ق1.571072
1 Aurix(AUR) ל RSD
дин.43.615744

Aurix מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aurix, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAurix הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aurix

כמה שווה Aurix (AUR) היום?
החי AURהמחיר ב USD הוא 0.4352 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AUR ל USD?
המחיר הנוכחי של AUR ל USD הוא $ 0.4352. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aurix?
שווי השוק של AUR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AUR?
ההיצע במחזור של AUR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AUR?
‏‏AUR השיג מחיר שיא (ATH) של 2.396338467130361 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AUR?
AUR ‏‏רשם מחירATL של 0.00598702 USD.
מהו נפח המסחר של AUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AUR הוא $ 53.64K USD.
האם AUR יעלה השנה?
AUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:51:54 (UTC+8)

Aurix (AUR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AUR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AUR
AUR
USD
USD

1 AUR = 0.4352 USD

מסחרAUR

USDTAUR
$0.4352
$0.4352$0.4352
-2.09%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד