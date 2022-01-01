Aurix (AUR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aurix (AUR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aurix (AUR) מידע AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. אתר רשמי: https://www.aurix.exchange מסמך לבן: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 קנה AURעכשיו!

Aurix (AUR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aurix (AUR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M שיא כל הזמנים: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 שפל כל הזמנים: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 מחיר נוכחי: $ 0.4381 $ 0.4381 $ 0.4381 למידע נוסף על Aurix (AUR) מחיר

Aurix (AUR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aurix (AUR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AUR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AURהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AURטוקניומיקה, חקרו אתAURהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AUR מעוניין להוסיף את Aurix (AUR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AUR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AUR ב-MEXC עכשיו!

Aurix (AUR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AURעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AUR עכשיו את היסטוריית המחירים!

AUR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AUR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AUR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AURעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

