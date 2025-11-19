ATLA (ATLA) תחזית מחיר (USD)

קבל ATLA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ATLA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ATLA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $29.4313 $29.4313 $29.4313 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ATLA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ATLA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 29.4313 בשנת 2025. ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ATLA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 30.9028 בשנת 2026. ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ATLA הוא $ 32.4480 עם 10.25% שיעור צמיחה. ATLA (ATLA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ATLA הוא $ 34.0704 עם 15.76% שיעור צמיחה. ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ATLA הוא $ 35.7739 עם 21.55% שיעור צמיחה. ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ATLA הוא $ 37.5626 עם 27.63% שיעור צמיחה. ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ATLA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 61.1855. ATLA (ATLA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ATLA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 99.6648. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 29.4313 0.00%

2040 $ 61.1855 107.89% הצג עוד לטווח קצר ATLA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 29.4313 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 29.4353 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 29.4595 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 29.5522 0.41% ATLA (ATLA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורATLAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $29.4313 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ATLA (ATLA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורATLA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $29.4353 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ATLA (ATLA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורATLA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $29.4595 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ATLA (ATLA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורATLA הוא $29.5522 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ATLA מחיר נוכחי $ 29.4313$ 29.4313 $ 29.4313 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M נפח (24 שעות) -- המחיר ATLA העדכני הוא $ 29.4313. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 6.08Mב 24 שעות. בנוסף, ATLA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה ATLA במחיר חי

ATLA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בATLAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלATLA הוא 29.4563USD. היצע במחזור של ATLA(ATLA) הוא 0.00 ATLA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -1.0194 $ 31.215 $ 29.1156

7 ימים -0.29% $ -12.14 $ 42.8629 $ 29.1156

30 ימים -0.47% $ -26.6047 $ 60 $ 29.1156 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ATLA הראה תנועת מחירים של $-1.0194 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ATLA נסחר בשיא של $42.8629 ושפל של $29.1156 . נרשם שינוי במחיר של -0.29% . מגמה אחרונה זו מציגה אתATLA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ATLA חווה -0.47% שינוי, המשקף בערך $-26.6047 לערכו. זה מצביע על כך ש ATLA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ATLA המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ATLA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ATLA (ATLA) מודול חיזוי מחיר עובד? ATLA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ATLAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךATLA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ATLA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ATLA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלATLA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלATLA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ATLA.

מדוע ATLA חיזוי מחירים חשוב?

ATLA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ATLA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ATLA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ATLA בחודש הבא? על פי ATLA (ATLA) כלי תחזית המחירים, המחיר ATLA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ATLA בשנת 2026? המחיר של 1 ATLA (ATLA) היום הוא $29.4313 . על פי מודול התחזית שלעיל, ATLA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ATLA בשנת 2027? ATLA (ATLA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ATLA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ATLA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ATLA (ATLA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ATLA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ATLA (ATLA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ATLA בשנת 2030? המחיר של 1 ATLA (ATLA) היום הוא $29.4313 . על פי מודול התחזית שלעיל, ATLA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ATLA תחזית המחיר בשנת 2040? ATLA (ATLA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ATLA עד שנת 2040.