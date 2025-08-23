Astro Armadillos (ASTROS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06095. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTROS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0602 לבין שיא של $ 0.06151, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTROSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11362255496661224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.019778041816782114.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTROS השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Astro Armadillos (ASTROS) מידע שוק
No.1964
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
$ 14.46K
$ 14.46K$ 14.46K
$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M
25.50M
25.50M 25.50M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
25.49%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של Astro Armadillos הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.46K. ההיצע במחזור של ASTROS הוא 25.50M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.10M.
Astro Armadillos (ASTROS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Astro Armadillosהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002694
-0.44%
30 ימים
$ +0.00278
+4.77%
60 ימים
$ +0.01014
+19.95%
90 ימים
$ +0.00695
+12.87%
Astro Armadillos שינוי מחיר היום
היום,ASTROS רשם שינוי של $ -0.0002694 (-0.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Astro Armadillos שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00278 (+4.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Astro Armadillos שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ASTROS ראה שינוי של $ +0.01014 (+19.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Astro Armadillos שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00695 (+12.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Astro Armadillos (ASTROS)?
Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.
Astro Armadillos זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Astro Armadillosההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקASTROS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Astro Armadillosאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAstro Armadillos לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Astro Armadillosתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Astro Armadillos (ASTROS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Astro Armadillos (ASTROS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Astro Armadillos.
הבנת הטוקנומיקה של Astro Armadillos (ASTROS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASTROS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Astro Armadillos (ASTROS)
מחפש איך לקנותAstro Armadillos? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Astro Armadillosב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.