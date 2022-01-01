Astro Armadillos (ASTROS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Astro Armadillos (ASTROS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Astro Armadillos (ASTROS) מידע Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. אתר רשמי: https://astroarmadillos.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 קנה ASTROSעכשיו!

Astro Armadillos (ASTROS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Astro Armadillos (ASTROS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M שיא כל הזמנים: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 שפל כל הזמנים: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 מחיר נוכחי: $ 0.06061 $ 0.06061 $ 0.06061 למידע נוסף על Astro Armadillos (ASTROS) מחיר

Astro Armadillos (ASTROS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Astro Armadillos (ASTROS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ASTROS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ASTROSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ASTROSטוקניומיקה, חקרו אתASTROSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ASTROS מעוניין להוסיף את Astro Armadillos (ASTROS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ASTROS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ASTROS ב-MEXC עכשיו!

Astro Armadillos (ASTROS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ASTROSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ASTROS עכשיו את היסטוריית המחירים!

ASTROS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ASTROS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASTROS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ASTROSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!