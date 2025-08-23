Astra Protocol (ASTRA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0022. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0020183 לבין שיא של $ 0.002735, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5004097841977422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000368237312114063.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Astra Protocol (ASTRA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Astra Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.73K. ההיצע במחזור של ASTRA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.
Astra Protocol (ASTRA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Astra Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000203584
-8.46%
30 ימים
$ -0.0000459
-2.05%
60 ימים
$ +0.0007978
+56.89%
90 ימים
$ -0.0000227
-1.03%
Astra Protocol שינוי מחיר היום
היום,ASTRA רשם שינוי של $ -0.000203584 (-8.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Astra Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000459 (-2.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Astra Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ASTRA ראה שינוי של $ +0.0007978 (+56.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Astra Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000227 (-1.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.
Astra Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Astra Protocol (ASTRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Astra Protocol (ASTRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Astra Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Astra Protocol (ASTRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASTRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.