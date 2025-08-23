עוד על ASTRA

Astra Protocol סֵמֶל

Astra Protocol מְחִיר(ASTRA)

1 ASTRA ל USDמחיר חי:

$0.0022
$0.0022$0.0022
-8.47%1D
USD
Astra Protocol (ASTRA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:45 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0020183
$ 0.0020183$ 0.0020183
24 שעות נמוך
$ 0.002735
$ 0.002735$ 0.002735
גבוה 24 שעות

$ 0.0020183
$ 0.0020183$ 0.0020183

$ 0.002735
$ 0.002735$ 0.002735

$ 0.5004097841977422
$ 0.5004097841977422$ 0.5004097841977422

$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063

0.00%

-8.46%

-14.50%

-14.50%

Astra Protocol (ASTRA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0022. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0020183 לבין שיא של $ 0.002735, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5004097841977422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000368237312114063.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astra Protocol (ASTRA) מידע שוק

No.4295

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.73K
$ 16.73K$ 16.73K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Astra Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.73K. ההיצע במחזור של ASTRA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.

Astra Protocol (ASTRA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Astra Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000203584-8.46%
30 ימים$ -0.0000459-2.05%
60 ימים$ +0.0007978+56.89%
90 ימים$ -0.0000227-1.03%
Astra Protocol שינוי מחיר היום

היום,ASTRA רשם שינוי של $ -0.000203584 (-8.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Astra Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000459 (-2.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Astra Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ASTRA ראה שינוי של $ +0.0007978 (+56.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Astra Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000227 (-1.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Astra Protocol (ASTRA)?

בדוק את Astra Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAstra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Astra Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקASTRA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Astra Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAstra Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Astra Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Astra Protocol (ASTRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Astra Protocol (ASTRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Astra Protocol.

בדוק את Astra Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Astra Protocol (ASTRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Astra Protocol (ASTRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASTRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Astra Protocol (ASTRA)

מחפש איך לקנותAstra Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Astra Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ASTRA למטבעות מקומיים

1 Astra Protocol(ASTRA) ל VND
57.893
1 Astra Protocol(ASTRA) ל AUD
A$0.003366
1 Astra Protocol(ASTRA) ל GBP
0.001628
1 Astra Protocol(ASTRA) ל EUR
0.00187
1 Astra Protocol(ASTRA) ל USD
$0.0022
1 Astra Protocol(ASTRA) ל MYR
RM0.00924
1 Astra Protocol(ASTRA) ל TRY
0.090178
1 Astra Protocol(ASTRA) ל JPY
¥0.3234
1 Astra Protocol(ASTRA) ל ARS
ARS$2.953016
1 Astra Protocol(ASTRA) ל RUB
0.177892
1 Astra Protocol(ASTRA) ל INR
0.192544
1 Astra Protocol(ASTRA) ל IDR
Rp35.483866
1 Astra Protocol(ASTRA) ל KRW
3.055536
1 Astra Protocol(ASTRA) ל PHP
0.124652
1 Astra Protocol(ASTRA) ל EGP
￡E.0.106722
1 Astra Protocol(ASTRA) ל BRL
R$0.011902
1 Astra Protocol(ASTRA) ל CAD
C$0.003036
1 Astra Protocol(ASTRA) ל BDT
0.267652
1 Astra Protocol(ASTRA) ל NGN
3.36391
1 Astra Protocol(ASTRA) ל COP
$8.8
1 Astra Protocol(ASTRA) ל ZAR
R.0.038632
1 Astra Protocol(ASTRA) ל UAH
0.09119
1 Astra Protocol(ASTRA) ל VES
Bs0.308
1 Astra Protocol(ASTRA) ל CLP
$2.112
1 Astra Protocol(ASTRA) ל PKR
Rs0.623744
1 Astra Protocol(ASTRA) ל KZT
1.177088
1 Astra Protocol(ASTRA) ל THB
฿0.071302
1 Astra Protocol(ASTRA) ל TWD
NT$0.067034
1 Astra Protocol(ASTRA) ל AED
د.إ0.008074
1 Astra Protocol(ASTRA) ל CHF
Fr0.00176
1 Astra Protocol(ASTRA) ל HKD
HK$0.017182
1 Astra Protocol(ASTRA) ל AMD
֏0.842248
1 Astra Protocol(ASTRA) ל MAD
.د.م0.0198
1 Astra Protocol(ASTRA) ל MXN
$0.040854
1 Astra Protocol(ASTRA) ל SAR
ريال0.00825
1 Astra Protocol(ASTRA) ל PLN
0.008008
1 Astra Protocol(ASTRA) ל RON
лв0.009482
1 Astra Protocol(ASTRA) ל SEK
kr0.020922
1 Astra Protocol(ASTRA) ל BGN
лв0.003674
1 Astra Protocol(ASTRA) ל HUF
Ft0.746768
1 Astra Protocol(ASTRA) ל CZK
0.046134
1 Astra Protocol(ASTRA) ל KWD
د.ك0.000671
1 Astra Protocol(ASTRA) ל ILS
0.007392
1 Astra Protocol(ASTRA) ל AOA
Kz2.005454
1 Astra Protocol(ASTRA) ל BHD
.د.ب0.0008294
1 Astra Protocol(ASTRA) ל BMD
$0.0022
1 Astra Protocol(ASTRA) ל DKK
kr0.014014
1 Astra Protocol(ASTRA) ל HNL
L0.057596
1 Astra Protocol(ASTRA) ל MUR
0.100408
1 Astra Protocol(ASTRA) ל NAD
$0.038566
1 Astra Protocol(ASTRA) ל NOK
kr0.022154
1 Astra Protocol(ASTRA) ל NZD
$0.00374
1 Astra Protocol(ASTRA) ל PAB
B/.0.0022
1 Astra Protocol(ASTRA) ל PGK
K0.009284
1 Astra Protocol(ASTRA) ל QAR
ر.ق0.007986
1 Astra Protocol(ASTRA) ל RSD
дин.0.220242

Astra Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Astra Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAstra Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Astra Protocol

כמה שווה Astra Protocol (ASTRA) היום?
החי ASTRAהמחיר ב USD הוא 0.0022 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASTRA ל USD?
המחיר הנוכחי של ASTRA ל USD הוא $ 0.0022. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Astra Protocol?
שווי השוק של ASTRA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASTRA?
ההיצע במחזור של ASTRA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASTRA?
‏‏ASTRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5004097841977422 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASTRA?
ASTRA ‏‏רשם מחירATL של 0.000368237312114063 USD.
מהו נפח המסחר של ASTRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASTRA הוא $ 16.73K USD.
האם ASTRA יעלה השנה?
ASTRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASTRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:45 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

