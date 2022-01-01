Astra Protocol (ASTRA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Astra Protocol (ASTRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Astra Protocol (ASTRA) מידע Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. אתר רשמי: https://astraprotocol.com/ מסמך לבן: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e קנה ASTRAעכשיו!

Astra Protocol (ASTRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Astra Protocol (ASTRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M שיא כל הזמנים: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 שפל כל הזמנים: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 מחיר נוכחי: $ 0.0020079 $ 0.0020079 $ 0.0020079 למידע נוסף על Astra Protocol (ASTRA) מחיר

Astra Protocol (ASTRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Astra Protocol (ASTRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ASTRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ASTRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ASTRAטוקניומיקה, חקרו אתASTRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ASTRA מעוניין להוסיף את Astra Protocol (ASTRA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ASTRA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ASTRA ב-MEXC עכשיו!

Astra Protocol (ASTRA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ASTRAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ASTRA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ASTRA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ASTRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASTRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ASTRAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

