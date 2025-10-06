Aster Inu מחיר היום

מחיר Aster Inu (ASTERINU) בזמן אמת היום הוא $ 0.000205, עם שינוי של 1.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTERINU ל USD הוא $ 0.000205 לכל ASTERINU.

Aster Inu כרגע מדורג במקום #2804 לפי שווי שוק של $ 202.95K, עם היצע במחזור של 990.00M ASTERINU. ב‑24 השעות האחרונות, ASTERINU סחר בין $ 0.000195 (נמוך) ל $ 0.000231 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.008002267526781424, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000190827686511984.

ביצועים לטווח קצר, ASTERINU נע ב +2.50% בשעה האחרונה ו -15.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.65K.

Aster Inu (ASTERINU) מידע שוק

דירוג No.2804 שווי שוק $ 202.95K נפח (24 שעות) $ 1.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.00K אספקת מחזור 990.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 שיעור מחזור 98.99% בלוקצ'יין ציבורי BSC

