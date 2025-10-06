Aspecta מחיר היום

מחיר Aspecta (ASP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0391, עם שינוי של 0.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASP ל USD הוא $ 0.0391 לכל ASP.

Aspecta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ASP. ב‑24 השעות האחרונות, ASP סחר בין $ 0.0383 (נמוך) ל $ 0.04033 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ASP נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו -11.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.67K.

Aspecta (ASP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.67K$ 55.67K $ 55.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Aspecta הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.67K. ההיצע במחזור של ASP הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.