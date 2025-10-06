ARS מחיר היום

מחיר ARS (ARS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006774, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARS ל USD הוא $ 0.0006774 לכל ARS.

ARS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ARS. ב‑24 השעות האחרונות, ARS סחר בין $ 0.0006732 (נמוך) ל $ 0.00068 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ARS נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -0.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.45K.

ARS (ARS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של ARS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.45K. ההיצע במחזור של ARS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.