Amazon.com xStock מחיר היום

מחיר Amazon.com xStock (AMZNX) בזמן אמת היום הוא $ 231.55, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMZNX ל USD הוא $ 231.55 לכל AMZNX.

Amazon.com xStock כרגע מדורג במקום #1785 לפי שווי שוק של $ 1.82M, עם היצע במחזור של 7.87K AMZNX. ב‑24 השעות האחרונות, AMZNX סחר בין $ 229.42 (נמוך) ל $ 238.39 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,341.2964079602716, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 188.44399514803126.

ביצועים לטווח קצר, AMZNX נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -6.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.98K.

Amazon.com xStock (AMZNX) מידע שוק

דירוג No.1785 שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M נפח (24 שעות) $ 58.98K$ 58.98K $ 58.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M אספקת מחזור 7.87K 7.87K 7.87K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 15,499.33208355 15,499.33208355 15,499.33208355 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Amazon.com xStock הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.98K. ההיצע במחזור של AMZNX הוא 7.87K, עם היצע כולל של 15499.33208355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.