Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר (USD)

קבל Amazon.com xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AMZNX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AMZNX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Amazon.com xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $224.4 $224.4 $224.4 -0.29% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Amazon.com xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Amazon.com xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 224.4 בשנת 2025. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Amazon.com xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 235.62 בשנת 2026. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AMZNX הוא $ 247.401 עם 10.25% שיעור צמיחה. Amazon.com xStock (AMZNX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AMZNX הוא $ 259.7710 עם 15.76% שיעור צמיחה. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AMZNX הוא $ 272.7596 עם 21.55% שיעור צמיחה. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AMZNX הוא $ 286.3975 עם 27.63% שיעור צמיחה. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Amazon.com xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 466.5114. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Amazon.com xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 759.8980. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 224.4 0.00%

2026 $ 235.62 5.00%

2027 $ 247.401 10.25%

2028 $ 259.7710 15.76%

2029 $ 272.7596 21.55%

2030 $ 286.3975 27.63%

2031 $ 300.7174 34.01%

2032 $ 315.7533 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 331.5410 47.75%

2034 $ 348.1180 55.13%

2035 $ 365.5239 62.89%

2036 $ 383.8001 71.03%

2037 $ 402.9901 79.59%

2038 $ 423.1396 88.56%

2039 $ 444.2966 97.99%

2040 $ 466.5114 107.89% הצג עוד לטווח קצר Amazon.com xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 224.4 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 224.4307 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 224.6151 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 225.3221 0.41% Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAMZNXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $224.4 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAMZNX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $224.4307 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAMZNX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $224.6151 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Amazon.com xStock (AMZNX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAMZNX הוא $225.3221 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Amazon.com xStock מחיר נוכחי $ 224.4$ 224.4 $ 224.4 שינוי מחיר (24 שעות) -0.29% שווי שוק $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 7.87K 7.87K 7.87K נפח (24 שעות) $ 63.31K$ 63.31K $ 63.31K נפח (24 שעות) -- המחיר AMZNX העדכני הוא $ 224.4. יש לו שינוי של -0.29% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 63.31Kב 24 שעות. בנוסף, AMZNX יש כמות במעגל של 7.87K ושווי שוק כולל של $ 1.77M. צפה AMZNX במחיר חי

איך לקנות Amazon.com xStock (AMZNX) מנסה לקנות AMZNX? כעת ניתן לרכוש AMZNX באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Amazon.com xStock ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות AMZNX עכשיו

Amazon.com xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAmazon.com xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAmazon.com xStock הוא 224.43USD. היצע במחזור של Amazon.com xStock(AMZNX) הוא 0.00 AMZNX , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.77M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -8.6999 $ 234.49 $ 223.97

7 ימים -0.09% $ -22.72 $ 251.74 $ 223.97

30 ימים 0.04% $ 8.6299 $ 257.91 $ 213.01 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Amazon.com xStock הראה תנועת מחירים של $-8.6999 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Amazon.com xStock נסחר בשיא של $251.74 ושפל של $223.97 . נרשם שינוי במחיר של -0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAMZNX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Amazon.com xStock חווה 0.04% שינוי, המשקף בערך $8.6299 לערכו. זה מצביע על כך ש AMZNX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Amazon.com xStock המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AMZNX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Amazon.com xStock (AMZNX) מודול חיזוי מחיר עובד? Amazon.com xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AMZNXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAmazon.com xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AMZNX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Amazon.com xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAMZNX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAMZNX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Amazon.com xStock.

מדוע AMZNX חיזוי מחירים חשוב?

AMZNX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AMZNX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AMZNX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AMZNX בחודש הבא? על פי Amazon.com xStock (AMZNX) כלי תחזית המחירים, המחיר AMZNX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AMZNX בשנת 2026? המחיר של 1 Amazon.com xStock (AMZNX) היום הוא $224.4 . על פי מודול התחזית שלעיל, AMZNX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AMZNX בשנת 2027? Amazon.com xStock (AMZNX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AMZNX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AMZNX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Amazon.com xStock (AMZNX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AMZNX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Amazon.com xStock (AMZNX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AMZNX בשנת 2030? המחיר של 1 Amazon.com xStock (AMZNX) היום הוא $224.4 . על פי מודול התחזית שלעיל, AMZNX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AMZNX תחזית המחיר בשנת 2040? Amazon.com xStock (AMZNX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AMZNX עד שנת 2040. הירשם עכשיו