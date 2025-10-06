ALKIMI מחיר היום

מחיר ALKIMI (ALKIMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02558, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALKIMI ל USD הוא $ 0.02558 לכל ALKIMI.

ALKIMI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ALKIMI. ב‑24 השעות האחרונות, ALKIMI סחר בין $ 0.02557 (נמוך) ל $ 0.0257 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ALKIMI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -6.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.92K.

ALKIMI (ALKIMI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של ALKIMI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.92K. ההיצע במחזור של ALKIMI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.