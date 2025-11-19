ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר (USD)

קבל ALKIMI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ALKIMI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02579 $0.02579 $0.02579 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ALKIMI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ALKIMI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02579 בשנת 2025. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ALKIMI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027079 בשנת 2026. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ALKIMI הוא $ 0.028433 עם 10.25% שיעור צמיחה. ALKIMI (ALKIMI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ALKIMI הוא $ 0.029855 עם 15.76% שיעור צמיחה. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ALKIMI הוא $ 0.031347 עם 21.55% שיעור צמיחה. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ALKIMI הוא $ 0.032915 עם 27.63% שיעור צמיחה. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ALKIMI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.053615. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ALKIMI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.087334. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02579 0.00%

2026 $ 0.027079 5.00%

2027 $ 0.028433 10.25%

2028 $ 0.029855 15.76%

2029 $ 0.031347 21.55%

2030 $ 0.032915 27.63%

2031 $ 0.034561 34.01%

2032 $ 0.036289 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.038103 47.75%

2034 $ 0.040008 55.13%

2035 $ 0.042009 62.89%

2036 $ 0.044109 71.03%

2037 $ 0.046315 79.59%

2038 $ 0.048630 88.56%

2039 $ 0.051062 97.99%

2040 $ 0.053615 107.89% הצג עוד לטווח קצר ALKIMI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02579 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.025793 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.025814 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.025895 0.41% ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורALKIMIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02579 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורALKIMI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.025793 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורALKIMI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.025814 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ALKIMI (ALKIMI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורALKIMI הוא $0.025895 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ALKIMI מחיר נוכחי $ 0.02579$ 0.02579 $ 0.02579 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K נפח (24 שעות) -- המחיר ALKIMI העדכני הוא $ 0.02579. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 14.44Kב 24 שעות. בנוסף, ALKIMI יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

ALKIMI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בALKIMIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלALKIMI הוא 0.02579USD. היצע במחזור של ALKIMI(ALKIMI) הוא 0.00 ALKIMI , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.000160 $ 0.02579 $ 0.02557

7 ימים -0.05% $ -0.001489 $ 0.02757 $ 0.02557

30 ימים -0.32% $ -0.01262 $ 0.0393 $ 0.02557 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ALKIMI הראה תנועת מחירים של $0.000160 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ALKIMI נסחר בשיא של $0.02757 ושפל של $0.02557 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתALKIMI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ALKIMI חווה -0.32% שינוי, המשקף בערך $-0.01262 לערכו. זה מצביע על כך ש ALKIMI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ALKIMI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ALKIMI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ALKIMI (ALKIMI) מודול חיזוי מחיר עובד? ALKIMI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ALKIMIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךALKIMI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ALKIMI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ALKIMI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלALKIMI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלALKIMI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ALKIMI.

מדוע ALKIMI חיזוי מחירים חשוב?

ALKIMI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

