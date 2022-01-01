Project Ailey (ALE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Project Ailey (ALE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Project Ailey (ALE) מידע Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. אתר רשמי: https://myailey.com/ מסמך לבן: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 קנה ALEעכשיו!

Project Ailey (ALE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Project Ailey (ALE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 195.67M $ 195.67M $ 195.67M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 380.24M $ 380.24M $ 380.24M FDV (שווי מדולל מלא): $ 514.60M $ 514.60M $ 514.60M שיא כל הזמנים: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 שפל כל הזמנים: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 מחיר נוכחי: $ 0.5146 $ 0.5146 $ 0.5146 למידע נוסף על Project Ailey (ALE) מחיר

Project Ailey (ALE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Project Ailey (ALE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALEטוקניומיקה, חקרו אתALEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

