AIT Protocol מְחִיר(AITPROTOCOL)

AIT Protocol (AITPROTOCOL) טבלת מחירים חיה
AIT Protocol (AITPROTOCOL) מידע על מחיר (USD)

-30.47%

AIT Protocol (AITPROTOCOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00703. במהלך 24 השעות האחרונות, AITPROTOCOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00703 לבין שיא של $ 0.00764, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AITPROTOCOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2080092865071796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00726295594753015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AITPROTOCOL השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -7.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) מידע שוק

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

295.53M
295.53M 295.53M

297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533

ETH

שווי השוק הנוכחי של AIT Protocol הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.07K. ההיצע במחזור של AITPROTOCOL הוא 295.53M, עם היצע כולל של 297604759.67804533. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.09M.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AIT Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00057-7.50%
30 ימים$ -0.00739-51.25%
60 ימים$ -0.00453-39.19%
90 ימים$ -0.01137-61.80%
AIT Protocol שינוי מחיר היום

היום,AITPROTOCOL רשם שינוי של $ -0.00057 (-7.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AIT Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00739 (-51.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AIT Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AITPROTOCOL ראה שינוי של $ -0.00453 (-39.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AIT Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01137 (-61.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIT Protocol (AITPROTOCOL)?

בדוק את AIT Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIT Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAITPROTOCOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AIT Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIT Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AIT Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIT Protocol (AITPROTOCOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIT Protocol (AITPROTOCOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIT Protocol.

בדוק את AIT Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIT Protocol (AITPROTOCOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AITPROTOCOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AIT Protocol (AITPROTOCOL)

מחפש איך לקנותAIT Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIT Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AITPROTOCOL למטבעות מקומיים

AIT Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AIT Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAIT Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AIT Protocol

כמה שווה AIT Protocol (AITPROTOCOL) היום?
החי AITPROTOCOLהמחיר ב USD הוא 0.00703 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AITPROTOCOL ל USD?
המחיר הנוכחי של AITPROTOCOL ל USD הוא $ 0.00703. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIT Protocol?
שווי השוק של AITPROTOCOL הוא $ 2.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AITPROTOCOL?
ההיצע במחזור של AITPROTOCOL הוא 295.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AITPROTOCOL?
‏‏AITPROTOCOL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2080092865071796 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL ‏‏רשם מחירATL של 0.00726295594753015 USD.
מהו נפח המסחר של AITPROTOCOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AITPROTOCOL הוא $ 5.07K USD.
האם AITPROTOCOL יעלה השנה?
AITPROTOCOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AITPROTOCOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

