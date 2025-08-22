AIT Protocol (AITPROTOCOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00703. במהלך 24 השעות האחרונות, AITPROTOCOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00703 לבין שיא של $ 0.00764, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AITPROTOCOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2080092865071796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00726295594753015.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AITPROTOCOL השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -7.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) מידע שוק
No.1809
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K
$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M
295.53M
295.53M 295.53M
297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533
ETH
שווי השוק הנוכחי של AIT Protocol הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.07K. ההיצע במחזור של AITPROTOCOL הוא 295.53M, עם היצע כולל של 297604759.67804533. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.09M.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AIT Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00057
-7.50%
30 ימים
$ -0.00739
-51.25%
60 ימים
$ -0.00453
-39.19%
90 ימים
$ -0.01137
-61.80%
AIT Protocol שינוי מחיר היום
היום,AITPROTOCOL רשם שינוי של $ -0.00057 (-7.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AIT Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00739 (-51.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AIT Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AITPROTOCOL ראה שינוי של $ -0.00453 (-39.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AIT Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01137 (-61.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIT Protocol (AITPROTOCOL)?
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security.
AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIT Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIT Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
AIT Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AIT Protocol (AITPROTOCOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIT Protocol (AITPROTOCOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIT Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של AIT Protocol (AITPROTOCOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AITPROTOCOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AIT Protocol (AITPROTOCOL)
מחפש איך לקנותAIT Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIT Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.