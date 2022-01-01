AIT Protocol (AITPROTOCOL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AIT Protocol (AITPROTOCOL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AIT Protocol (AITPROTOCOL) מידע The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. אתר רשמי: https://aitprotocol.ai/ מסמך לבן: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 קנה AITPROTOCOLעכשיו!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AIT Protocol (AITPROTOCOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M ההיצע הכולל: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M אספקה במחזור: $ 295.53M $ 295.53M $ 295.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M שיא כל הזמנים: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 שפל כל הזמנים: $ 0.006084369566164982 $ 0.006084369566164982 $ 0.006084369566164982 מחיר נוכחי: $ 0.00656 $ 0.00656 $ 0.00656 למידע נוסף על AIT Protocol (AITPROTOCOL) מחיר

AIT Protocol (AITPROTOCOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AIT Protocol (AITPROTOCOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AITPROTOCOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AITPROTOCOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AITPROTOCOLטוקניומיקה, חקרו אתAITPROTOCOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AITPROTOCOL מעוניין להוסיף את AIT Protocol (AITPROTOCOL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AITPROTOCOL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AITPROTOCOL ב-MEXC עכשיו!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AITPROTOCOLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AITPROTOCOL עכשיו את היסטוריית המחירים!

AITPROTOCOL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AITPROTOCOL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AITPROTOCOL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AITPROTOCOLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

