AIPAD (AIPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01038. במהלך 24 השעות האחרונות, AIPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01037 לבין שיא של $ 0.0108, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3174977731025719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00787151576235432.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIPAD השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -2.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AIPAD (AIPAD) מידע שוק
No.1834
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
$ 150.31K
$ 150.31K$ 150.31K
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
194.29M
194.29M 194.29M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
199,049,334.2921128
199,049,334.2921128 199,049,334.2921128
97.14%
BSC
שווי השוק הנוכחי של AIPAD הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.31K. ההיצע במחזור של AIPAD הוא 194.29M, עם היצע כולל של 199049334.2921128. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.08M.
AIPAD (AIPAD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AIPADהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000249
-2.34%
30 ימים
$ -0.00171
-14.15%
60 ימים
$ +0.00103
+11.01%
90 ימים
$ -0.00129
-11.06%
AIPAD שינוי מחיר היום
היום,AIPAD רשם שינוי של $ -0.000249 (-2.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AIPAD שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00171 (-14.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AIPAD שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIPAD ראה שינוי של $ +0.00103 (+11.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AIPAD שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00129 (-11.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIPAD (AIPAD)?
AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.
AIPAD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIPADההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAIPAD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AIPADאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIPAD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
AIPADתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AIPAD (AIPAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIPAD (AIPAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIPAD.
הבנת הטוקנומיקה של AIPAD (AIPAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIPAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AIPAD (AIPAD)
מחפש איך לקנותAIPAD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIPADב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.