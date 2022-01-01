AIPAD (AIPAD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AIPAD (AIPAD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AIPAD (AIPAD) מידע AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. אתר רשמי: https://www.aipad.tech/ מסמך לבן: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system סייר בלוקים: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf קנה AIPADעכשיו!

AIPAD (AIPAD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AIPAD (AIPAD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M ההיצע הכולל: $ 199.05M $ 199.05M $ 199.05M אספקה במחזור: $ 194.29M $ 194.29M $ 194.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M שיא כל הזמנים: $ 0.28807 $ 0.28807 $ 0.28807 שפל כל הזמנים: $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 מחיר נוכחי: $ 0.01021 $ 0.01021 $ 0.01021 למידע נוסף על AIPAD (AIPAD) מחיר

AIPAD (AIPAD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AIPAD (AIPAD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIPAD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIPADהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIPADטוקניומיקה, חקרו אתAIPADהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AIPAD (AIPAD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIPADעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIPAD עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIPAD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIPAD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIPAD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIPADעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

