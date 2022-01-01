OKZOO (AIOT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OKZOO (AIOT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OKZOO (AIOT) מידע OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. אתר רשמי: https://okzoo.app/ מסמך לבן: https://okzoo.app/en/docs סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 קנה AIOTעכשיו!

OKZOO (AIOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OKZOO (AIOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 137.78M $ 137.78M $ 137.78M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B שיא כל הזמנים: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 שפל כל הזמנים: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 מחיר נוכחי: $ 1.66976 $ 1.66976 $ 1.66976 למידע נוסף על OKZOO (AIOT) מחיר

OKZOO (AIOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OKZOO (AIOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIOTטוקניומיקה, חקרו אתAIOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIOT מעוניין להוסיף את OKZOO (AIOT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIOT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIOT ב-MEXC עכשיו!

OKZOO (AIOT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIOTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIOT עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIOT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIOTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!