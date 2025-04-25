AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

שֵׁםAIOT

דירוגNo.353

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)142.65%

אספקת מחזור82,516,666

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.0825%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.022925810880365,2025-08-19

המחיר הנמוך ביותר0.04452569076105928,2025-04-25

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואOKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
AIOT/USDT
OKZOO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AIOT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
AIOT/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AIOT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...