OLAXBT (AIO) תחזית מחיר (USD)

קבל OLAXBT תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AIO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של OLAXBT % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.12153 $0.12153 $0.12153 +0.09% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה OLAXBT תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, OLAXBT ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.12153 בשנת 2025. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, OLAXBT ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.127606 בשנת 2026. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AIO הוא $ 0.133986 עם 10.25% שיעור צמיחה. OLAXBT (AIO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AIO הוא $ 0.140686 עם 15.76% שיעור צמיחה. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AIO הוא $ 0.147720 עם 21.55% שיעור צמיחה. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AIO הוא $ 0.155106 עם 27.63% שיעור צמיחה. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של OLAXBT עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.252652. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של OLAXBT עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.411543. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.12153 0.00%

2026 $ 0.127606 5.00%

2027 $ 0.133986 10.25%

2028 $ 0.140686 15.76%

2029 $ 0.147720 21.55%

2030 $ 0.155106 27.63%

2031 $ 0.162861 34.01%

2032 $ 0.171004 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.179555 47.75%

2034 $ 0.188532 55.13%

2035 $ 0.197959 62.89%

2036 $ 0.207857 71.03%

2037 $ 0.218250 79.59%

2038 $ 0.229162 88.56%

2039 $ 0.240621 97.99%

2040 $ 0.252652 107.89% הצג עוד לטווח קצר OLAXBT תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.12153 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.121546 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.121646 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.122029 0.41% OLAXBT (AIO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAIOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.12153 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. OLAXBT (AIO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAIO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.121546 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. OLAXBT (AIO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAIO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.121646 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. OLAXBT (AIO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAIO הוא $0.122029 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית OLAXBT מחיר נוכחי $ 0.12153$ 0.12153 $ 0.12153 שינוי מחיר (24 שעות) +0.09% שווי שוק $ 27.98M$ 27.98M $ 27.98M אספקת מחזור 230.25M 230.25M 230.25M נפח (24 שעות) $ 68.11K$ 68.11K $ 68.11K נפח (24 שעות) -- המחיר AIO העדכני הוא $ 0.12153. יש לו שינוי של +0.09% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 68.11Kב 24 שעות. בנוסף, AIO יש כמות במעגל של 230.25M ושווי שוק כולל של $ 27.98M. צפה AIO במחיר חי

OLAXBT מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOLAXBTדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOLAXBT הוא 0.1215USD. היצע במחזור של OLAXBT(AIO) הוא 0.00 AIO , מה שמעניק לו שווי שוק של $27.98M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.003259 $ 0.12665 $ 0.12116

7 ימים 0.04% $ 0.004720 $ 0.13007 $ 0.10467

30 ימים -0.22% $ -0.03601 $ 0.20407 $ 0.10467 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,OLAXBT הראה תנועת מחירים של $-0.003259 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,OLAXBT נסחר בשיא של $0.13007 ושפל של $0.10467 . נרשם שינוי במחיר של 0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAIO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,OLAXBT חווה -0.22% שינוי, המשקף בערך $-0.03601 לערכו. זה מצביע על כך ש AIO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של OLAXBT המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AIO בהיסטוריית המחירים המלאה

איך OLAXBT (AIO) מודול חיזוי מחיר עובד? OLAXBT מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AIOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOLAXBT לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AIO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של OLAXBT. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAIO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAIO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של OLAXBT.

מדוע AIO חיזוי מחירים חשוב?

AIO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AIO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AIO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AIO בחודש הבא? על פי OLAXBT (AIO) כלי תחזית המחירים, המחיר AIO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AIO בשנת 2026? המחיר של 1 OLAXBT (AIO) היום הוא $0.12153 . על פי מודול התחזית שלעיל, AIO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AIO בשנת 2027? OLAXBT (AIO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AIO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AIO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, OLAXBT (AIO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AIO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, OLAXBT (AIO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AIO בשנת 2030? המחיר של 1 OLAXBT (AIO) היום הוא $0.12153 . על פי מודול התחזית שלעיל, AIO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AIO תחזית המחיר בשנת 2040? OLAXBT (AIO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AIO עד שנת 2040. הירשם עכשיו