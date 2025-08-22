Aimonica Brands (AIMONICA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00166. במהלך 24 השעות האחרונות, AIMONICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001615 לבין שיא של $ 0.001798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIMONICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09339553558776777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000070549664769109.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIMONICA השתנה ב -2.13% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aimonica Brands (AIMONICA) מידע שוק
No.1921
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
$ 50.81K
$ 50.81K$ 50.81K
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
999.99M
999.99M 999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,989,552
999,989,552 999,989,552
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Aimonica Brands הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.81K. ההיצע במחזור של AIMONICA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.
Aimonica Brands (AIMONICA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aimonica Brandsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00007486
-4.31%
30 ימים
$ -0.000495
-22.97%
60 ימים
$ -0.000098
-5.58%
90 ימים
$ -0.003822
-69.72%
Aimonica Brands שינוי מחיר היום
היום,AIMONICA רשם שינוי של $ -0.00007486 (-4.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aimonica Brands שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000495 (-22.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aimonica Brands שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIMONICA ראה שינוי של $ -0.000098 (-5.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aimonica Brands שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003822 (-69.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aimonica Brands (AIMONICA)?
Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.
Aimonica Brands זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aimonica Brandsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAIMONICA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aimonica Brandsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAimonica Brands לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Aimonica Brandsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Aimonica Brands (AIMONICA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aimonica Brands (AIMONICA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aimonica Brands.
הבנת הטוקנומיקה של Aimonica Brands (AIMONICA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIMONICA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Aimonica Brands (AIMONICA)
מחפש איך לקנותAimonica Brands? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aimonica Brandsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.