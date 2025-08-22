עוד על AIMONICA

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:44 (UTC+8)

Aimonica Brands (AIMONICA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001615
$ 0.001615$ 0.001615
24 שעות נמוך
$ 0.001798
$ 0.001798$ 0.001798
גבוה 24 שעות

$ 0.001615
$ 0.001615$ 0.001615

$ 0.001798
$ 0.001798$ 0.001798

$ 0.09339553558776777
$ 0.09339553558776777$ 0.09339553558776777

$ 0.000070549664769109
$ 0.000070549664769109$ 0.000070549664769109

-2.13%

-4.31%

-4.98%

-4.98%

Aimonica Brands (AIMONICA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00166. במהלך 24 השעות האחרונות, AIMONICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001615 לבין שיא של $ 0.001798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIMONICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09339553558776777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000070549664769109.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIMONICA השתנה ב -2.13% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aimonica Brands (AIMONICA) מידע שוק

No.1921

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 50.81K
$ 50.81K$ 50.81K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,552
999,989,552 999,989,552

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Aimonica Brands הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.81K. ההיצע במחזור של AIMONICA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.

Aimonica Brands (AIMONICA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aimonica Brandsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00007486-4.31%
30 ימים$ -0.000495-22.97%
60 ימים$ -0.000098-5.58%
90 ימים$ -0.003822-69.72%
Aimonica Brands שינוי מחיר היום

היום,AIMONICA רשם שינוי של $ -0.00007486 (-4.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aimonica Brands שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000495 (-22.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aimonica Brands שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIMONICA ראה שינוי של $ -0.000098 (-5.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aimonica Brands שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003822 (-69.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aimonica Brands (AIMONICA)?

בדוק את Aimonica Brands עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAimonica Brands (AIMONICA)

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Aimonica Brands זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aimonica Brandsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIMONICA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aimonica Brandsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAimonica Brands לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aimonica Brandsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aimonica Brands (AIMONICA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aimonica Brands (AIMONICA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aimonica Brands.

בדוק את Aimonica Brands תחזית המחיר עכשיו‏!

Aimonica Brands (AIMONICA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aimonica Brands (AIMONICA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIMONICA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aimonica Brands (AIMONICA)

מחפש איך לקנותAimonica Brands? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aimonica Brandsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Aimonica Brands מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aimonica Brands, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aimonica Brands

כמה שווה Aimonica Brands (AIMONICA) היום?
החי AIMONICAהמחיר ב USD הוא 0.00166 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIMONICA ל USD?
המחיר הנוכחי של AIMONICA ל USD הוא $ 0.00166. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aimonica Brands?
שווי השוק של AIMONICA הוא $ 1.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIMONICA?
ההיצע במחזור של AIMONICA הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIMONICA?
‏‏AIMONICA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09339553558776777 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIMONICA?
AIMONICA ‏‏רשם מחירATL של 0.000070549664769109 USD.
מהו נפח המסחר של AIMONICA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIMONICA הוא $ 50.81K USD.
האם AIMONICA יעלה השנה?
AIMONICA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIMONICA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:44 (UTC+8)

Aimonica Brands (AIMONICA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

