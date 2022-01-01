Aimonica Brands (AIMONICA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aimonica Brands (AIMONICA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aimonica Brands (AIMONICA) מידע Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 קנה AIMONICAעכשיו!

Aimonica Brands (AIMONICA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aimonica Brands (AIMONICA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M שיא כל הזמנים: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 שפל כל הזמנים: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 מחיר נוכחי: $ 0.001873 $ 0.001873 $ 0.001873 למידע נוסף על Aimonica Brands (AIMONICA) מחיר

Aimonica Brands (AIMONICA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aimonica Brands (AIMONICA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIMONICA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIMONICAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIMONICAטוקניומיקה, חקרו אתAIMONICAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Aimonica Brands (AIMONICA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIMONICAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIMONICA עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIMONICA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIMONICA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIMONICA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIMONICAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

