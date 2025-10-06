AI3 מחיר היום

מחיר AI3 (AI3) בזמן אמת היום הוא $ 0.03002, עם שינוי של 2.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AI3 ל USD הוא $ 0.03002 לכל AI3.

AI3 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AI3. ב‑24 השעות האחרונות, AI3 סחר בין $ 0.03001 (נמוך) ל $ 0.03285 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AI3 נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +8.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.60K.

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.02M$ 30.02M $ 30.02M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי AI3

שווי השוק הנוכחי של AI3 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.60K. ההיצע במחזור של AI3 הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.02M.