עוד על AFC

AFC מידע על מחיר

AFC אתר רשמי

AFC טוקניומיקה

AFC תחזית מחיר

AFC היסטוריה

AFC מדריך קנייה

AFCממיר מטבעות לפיאט

AFC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Arsenal Fan Token סֵמֶל

Arsenal Fan Token מְחִיר(AFC)

1 AFC ל USDמחיר חי:

$0.4128
$0.4128$0.4128
-1.43%1D
USD
Arsenal Fan Token (AFC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:07 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4117
$ 0.4117$ 0.4117
24 שעות נמוך
$ 0.4312
$ 0.4312$ 0.4312
גבוה 24 שעות

$ 0.4117
$ 0.4117$ 0.4117

$ 0.4312
$ 0.4312$ 0.4312

$ 6.5456604784946055
$ 6.5456604784946055$ 6.5456604784946055

$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334

+0.04%

-1.43%

-2.83%

-2.83%

Arsenal Fan Token (AFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4124. במהלך 24 השעות האחרונות, AFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4117 לבין שיא של $ 0.4312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.5456604784946055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3127281881382334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFC השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arsenal Fan Token (AFC) מידע שוק

No.1541

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

$ 58.58K
$ 58.58K$ 58.58K

$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M

9.32M
9.32M 9.32M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

שווי השוק הנוכחי של Arsenal Fan Token הוא $ 3.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.58K. ההיצע במחזור של AFC הוא 9.32M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.50M.

Arsenal Fan Token (AFC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Arsenal Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005989-1.43%
30 ימים$ +0.0539+15.03%
60 ימים$ +0.0738+21.79%
90 ימים$ -0.0407-8.99%
Arsenal Fan Token שינוי מחיר היום

היום,AFC רשם שינוי של $ -0.005989 (-1.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Arsenal Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0539 (+15.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Arsenal Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AFC ראה שינוי של $ +0.0738 (+21.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Arsenal Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0407 (-8.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Arsenal Fan Token (AFC)?

בדוק את Arsenal Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהArsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Arsenal Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Arsenal Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArsenal Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Arsenal Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arsenal Fan Token (AFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arsenal Fan Token (AFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arsenal Fan Token.

בדוק את Arsenal Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Arsenal Fan Token (AFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arsenal Fan Token (AFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Arsenal Fan Token (AFC)

מחפש איך לקנותArsenal Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Arsenal Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AFC למטבעות מקומיים

1 Arsenal Fan Token(AFC) ל VND
10,852.306
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל AUD
A$0.635096
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל GBP
0.305176
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל EUR
0.35054
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל USD
$0.4124
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל MYR
RM1.73208
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל TRY
16.9084
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל JPY
¥60.6228
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל ARS
ARS$544.7804
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל RUB
33.23944
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל INR
36.117992
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל IDR
Rp6,651.611972
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל KRW
572.774112
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל PHP
23.4037
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל EGP
￡E.20.005524
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל BRL
R$2.243456
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל CAD
C$0.569112
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל BDT
49.710696
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל NGN
629.615204
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל COP
$1,649.6
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל ZAR
R.7.229372
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל UAH
16.891904
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל VES
Bs57.736
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל CLP
$395.4916
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל PKR
Rs115.971004
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל KZT
219.710224
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל THB
฿13.38238
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל TWD
NT$12.569952
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל AED
د.إ1.513508
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל CHF
Fr0.32992
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל HKD
HK$3.220844
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל AMD
֏156.151136
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל MAD
.د.م3.699228
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל MXN
$7.687136
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל SAR
ريال1.5465
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל PLN
1.501136
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל RON
лв1.781568
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל SEK
kr3.926048
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל BGN
лв0.688708
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל HUF
Ft140.269612
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל CZK
8.656276
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל KWD
د.ك0.125782
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל ILS
1.393912
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל AOA
Kz375.931468
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל BHD
.د.ب0.1554748
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל BMD
$0.4124
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל DKK
kr2.631112
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל HNL
L10.693532
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל MUR
18.821936
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל NAD
$7.208752
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל NOK
kr4.173488
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל NZD
$0.70108
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל PAB
B/.0.4124
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל PGK
K1.723832
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל QAR
ر.ق1.488764
1 Arsenal Fan Token(AFC) ל RSD
дин.41.330728

Arsenal Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Arsenal Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרArsenal Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Arsenal Fan Token

כמה שווה Arsenal Fan Token (AFC) היום?
החי AFCהמחיר ב USD הוא 0.4124 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AFC ל USD?
המחיר הנוכחי של AFC ל USD הוא $ 0.4124. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arsenal Fan Token?
שווי השוק של AFC הוא $ 3.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AFC?
ההיצע במחזור של AFC הוא 9.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AFC?
‏‏AFC השיג מחיר שיא (ATH) של 6.5456604784946055 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AFC?
AFC ‏‏רשם מחירATL של 0.3127281881382334 USD.
מהו נפח המסחר של AFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AFC הוא $ 58.58K USD.
האם AFC יעלה השנה?
AFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:07 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AFC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AFC
AFC
USD
USD

1 AFC = 0.4124 USD

מסחרAFC

USDTAFC
$0.4128
$0.4128$0.4128
-1.38%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד