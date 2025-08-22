Arsenal Fan Token (AFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4124. במהלך 24 השעות האחרונות, AFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4117 לבין שיא של $ 0.4312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.5456604784946055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3127281881382334.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFC השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Arsenal Fan Token (AFC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Arsenal Fan Token הוא $ 3.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.58K. ההיצע במחזור של AFC הוא 9.32M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.50M.
Arsenal Fan Token (AFC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Arsenal Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.005989
-1.43%
30 ימים
$ +0.0539
+15.03%
60 ימים
$ +0.0738
+21.79%
90 ימים
$ -0.0407
-8.99%
Arsenal Fan Token שינוי מחיר היום
היום,AFC רשם שינוי של $ -0.005989 (-1.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Arsenal Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0539 (+15.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Arsenal Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AFC ראה שינוי של $ +0.0738 (+21.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Arsenal Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0407 (-8.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Arsenal Fan Token (AFC)?
Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.
Arsenal Fan Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Arsenal Fan Token (AFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arsenal Fan Token (AFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arsenal Fan Token.
הבנת הטוקנומיקה של Arsenal Fan Token (AFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Arsenal Fan Token (AFC)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.