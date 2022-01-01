Arsenal Fan Token (AFC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Arsenal Fan Token (AFC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Arsenal Fan Token (AFC) מידע Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. אתר רשמי: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b קנה AFCעכשיו!

Arsenal Fan Token (AFC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Arsenal Fan Token (AFC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M ההיצע הכולל: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M אספקה במחזור: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.26M $ 16.26M $ 16.26M שיא כל הזמנים: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 שפל כל הזמנים: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 מחיר נוכחי: $ 0.4065 $ 0.4065 $ 0.4065 למידע נוסף על Arsenal Fan Token (AFC) מחיר

Arsenal Fan Token (AFC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Arsenal Fan Token (AFC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AFC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AFCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AFCטוקניומיקה, חקרו אתAFCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AFC מעוניין להוסיף את Arsenal Fan Token (AFC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AFC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AFC ב-MEXC עכשיו!

Arsenal Fan Token (AFC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AFCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AFC עכשיו את היסטוריית המחירים!

AFC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AFC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AFC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AFCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!