Aeternity (AE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004231. במהלך 24 השעות האחרונות, AE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0038 לבין שיא של $ 0.004268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.855889797210693, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00380538834773184.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AE השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, +3.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aeternity (AE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Aeternity הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.57K. ההיצע במחזור של AE הוא 385.11M, עם היצע כולל של 396262883.69932. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.27M.
Aeternity (AE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aeternityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00014387
+3.52%
30 ימים
$ -0.002855
-40.30%
60 ימים
$ -0.0039
-47.97%
90 ימים
$ -0.010559
-71.40%
Aeternity שינוי מחיר היום
היום,AE רשם שינוי של $ +0.00014387 (+3.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aeternity שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002855 (-40.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aeternity שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AE ראה שינוי של $ -0.0039 (-47.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aeternity שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.010559 (-71.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.
Aeternity זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aeternityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAeternity לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
