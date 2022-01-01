AC Milan Fan Token (ACM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AC Milan Fan Token (ACM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AC Milan Fan Token (ACM) מידע $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. אתר רשמי: https://www.socios.com/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 קנה ACMעכשיו!

AC Milan Fan Token (ACM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AC Milan Fan Token (ACM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M ההיצע הכולל: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M אספקה במחזור: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.04M $ 19.04M $ 19.04M שיא כל הזמנים: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 שפל כל הזמנים: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 מחיר נוכחי: $ 0.956 $ 0.956 $ 0.956 למידע נוסף על AC Milan Fan Token (ACM) מחיר

AC Milan Fan Token (ACM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AC Milan Fan Token (ACM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ACM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ACMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ACMטוקניומיקה, חקרו אתACMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ACM מעוניין להוסיף את AC Milan Fan Token (ACM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ACM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ACM ב-MEXC עכשיו!

AC Milan Fan Token (ACM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ACMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ACM עכשיו את היסטוריית המחירים!

ACM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ACM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ACM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ACMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!