ABBC Coin סֵמֶל

ABBC Coin מְחִיר(ABBC)

1 ABBC ל USDמחיר חי:

$0.005532
$0.005532$0.005532
-9.93%1D
USD
ABBC Coin (ABBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:56:36 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005528
$ 0.005528$ 0.005528
24 שעות נמוך
$ 0.007091
$ 0.007091$ 0.007091
גבוה 24 שעות

$ 0.005528
$ 0.005528$ 0.005528

$ 0.007091
$ 0.007091$ 0.007091

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872

0.00%

-9.93%

+7.71%

+7.71%

ABBC Coin (ABBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00553. במהלך 24 השעות האחרונות, ABBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005528 לבין שיא של $ 0.007091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.05421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000710730004387872.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABBC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ABBC Coin (ABBC) מידע שוק

No.1412

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

$ 57.09K
$ 57.09K$ 57.09K

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86
907,217,636.86 907,217,636.86

73.89%

ABBC

שווי השוק הנוכחי של ABBC Coin הוא $ 5.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.09K. ההיצע במחזור של ABBC הוא 905.30M, עם היצע כולל של 907217636.86. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.77M.

ABBC Coin (ABBC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ABBC Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00060989-9.93%
30 ימים$ -0.004581-45.31%
60 ימים$ -0.012369-69.11%
90 ימים$ -0.00047-7.84%
ABBC Coin שינוי מחיר היום

היום,ABBC רשם שינוי של $ -0.00060989 (-9.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ABBC Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.004581 (-45.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ABBC Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ABBC ראה שינוי של $ -0.012369 (-69.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ABBC Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00047 (-7.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ABBC Coin (ABBC)?

בדוק את ABBC Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ABBC Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקABBC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ABBC Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךABBC Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ABBC Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ABBC Coin (ABBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ABBC Coin (ABBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ABBC Coin.

בדוק את ABBC Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ABBC Coin (ABBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ABBC Coin (ABBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ABBC Coin (ABBC)

מחפש איך לקנותABBC Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ABBC Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ABBC למטבעות מקומיים

ABBC Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ABBC Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרABBC Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ABBC Coin

כמה שווה ABBC Coin (ABBC) היום?
החי ABBCהמחיר ב USD הוא 0.00553 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABBC ל USD?
המחיר הנוכחי של ABBC ל USD הוא $ 0.00553. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ABBC Coin?
שווי השוק של ABBC הוא $ 5.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABBC?
ההיצע במחזור של ABBC הוא 905.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABBC?
‏‏ABBC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.05421 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABBC?
ABBC ‏‏רשם מחירATL של 0.000710730004387872 USD.
מהו נפח המסחר של ABBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABBC הוא $ 57.09K USD.
האם ABBC יעלה השנה?
ABBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:56:36 (UTC+8)

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ABBC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ABBC
ABBC
USD
USD

1 ABBC = 0.00553 USD

מסחרABBC

USDTABBC
$0.005532
$0.005532$0.005532
-9.91%

