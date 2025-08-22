ABBC Coin (ABBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00553. במהלך 24 השעות האחרונות, ABBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005528 לבין שיא של $ 0.007091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.05421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000710730004387872.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABBC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ABBC Coin (ABBC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של ABBC Coin הוא $ 5.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.09K. ההיצע במחזור של ABBC הוא 905.30M, עם היצע כולל של 907217636.86. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.77M.
ABBC Coin (ABBC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ABBC Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00060989
-9.93%
30 ימים
$ -0.004581
-45.31%
60 ימים
$ -0.012369
-69.11%
90 ימים
$ -0.00047
-7.84%
ABBC Coin שינוי מחיר היום
היום,ABBC רשם שינוי של $ -0.00060989 (-9.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ABBC Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.004581 (-45.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ABBC Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ABBC ראה שינוי של $ -0.012369 (-69.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ABBC Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00047 (-7.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ABBC Coin (ABBC)?
ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.
ABBC Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ABBC Coin (ABBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ABBC Coin (ABBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ABBC Coin.
הבנת הטוקנומיקה של ABBC Coin (ABBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ABBC Coin (ABBC)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.