ABBC Coin (ABBC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ABBC Coin (ABBC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ABBC Coin (ABBC) מידע ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. אתר רשמי: https://abbccoin.com/ מסמך לבן: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://e.abbcnet.io/ קנה ABBCעכשיו!

ABBC Coin (ABBC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ABBC Coin (ABBC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M ההיצע הכולל: $ 907.22M $ 907.22M $ 907.22M אספקה במחזור: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M שיא כל הזמנים: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 שפל כל הזמנים: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 מחיר נוכחי: $ 0.005902 $ 0.005902 $ 0.005902 למידע נוסף על ABBC Coin (ABBC) מחיר

ABBC Coin (ABBC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ABBC Coin (ABBC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ABBC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ABBCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ABBCטוקניומיקה, חקרו אתABBCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ABBC מעוניין להוסיף את ABBC Coin (ABBC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ABBC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ABBC ב-MEXC עכשיו!

ABBC Coin (ABBC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ABBCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ABBC עכשיו את היסטוריית המחירים!

ABBC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ABBC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ABBC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ABBCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

