Agenda 47 סֵמֶל

Agenda 47 מְחִיר(A47)

$0.011873
-30.53%1D
USD
Agenda 47 (A47) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:46 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-23.00%

-30.53%

-38.70%

-38.70%

Agenda 47 (A47) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.011873. במהלך 24 השעות האחרונות, A47 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010771 לבין שיא של $ 0.017813, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A47השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04449119884159218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000096002291123415.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A47 השתנה ב -23.00% במהלך השעה האחרונה, -30.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agenda 47 (A47) מידע שוק

No.953

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Agenda 47 הוא $ 11.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 222.10K. ההיצע במחזור של A47 הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990395. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.87M.

Agenda 47 (A47) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Agenda 47היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00521783-30.53%
30 ימים$ -0.007531-38.82%
60 ימים$ -0.011536-49.29%
90 ימים$ -0.003785-24.18%
Agenda 47 שינוי מחיר היום

היום,A47 רשם שינוי של $ -0.00521783 (-30.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Agenda 47 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007531 (-38.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Agenda 47 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,A47 ראה שינוי של $ -0.011536 (-49.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Agenda 47 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003785 (-24.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Agenda 47 (A47)?

בדוק את Agenda 47 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAgenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Agenda 47ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקA47 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Agenda 47אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAgenda 47 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Agenda 47תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agenda 47 (A47) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agenda 47 (A47) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agenda 47.

בדוק את Agenda 47 תחזית המחיר עכשיו‏!

Agenda 47 (A47) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agenda 47 (A47) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על A47 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Agenda 47 (A47)

מחפש איך לקנותAgenda 47? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Agenda 47ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Agenda 47 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Agenda 47, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAgenda 47 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Agenda 47

כמה שווה Agenda 47 (A47) היום?
החי A47המחיר ב USD הוא 0.011873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי A47 ל USD?
המחיר הנוכחי של A47 ל USD הוא $ 0.011873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agenda 47?
שווי השוק של A47 הוא $ 11.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של A47?
ההיצע במחזור של A47 הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של A47?
‏‏A47 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04449119884159218 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של A47?
A47 ‏‏רשם מחירATL של 0.000096002291123415 USD.
מהו נפח המסחר של A47?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור A47 הוא $ 222.10K USD.
האם A47 יעלה השנה?
A47 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את A47 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
