Agenda 47 (A47) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.011873. במהלך 24 השעות האחרונות, A47 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010771 לבין שיא של $ 0.017813, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A47השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04449119884159218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000096002291123415.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, A47 השתנה ב -23.00% במהלך השעה האחרונה, -30.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Agenda 47 (A47) מידע שוק
No.953
שווי השוק הנוכחי של Agenda 47 הוא $ 11.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 222.10K. ההיצע במחזור של A47 הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990395. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.87M.
Agenda 47 (A47) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Agenda 47היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00521783
-30.53%
30 ימים
$ -0.007531
-38.82%
60 ימים
$ -0.011536
-49.29%
90 ימים
$ -0.003785
-24.18%
Agenda 47 שינוי מחיר היום
היום,A47 רשם שינוי של $ -0.00521783 (-30.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Agenda 47 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007531 (-38.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Agenda 47 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,A47 ראה שינוי של $ -0.011536 (-49.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Agenda 47 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003785 (-24.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Agenda 47 (A47)?
A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.
Agenda 47 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Agenda 47ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקA47 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Agenda 47אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAgenda 47 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Agenda 47תחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Agenda 47 (A47) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agenda 47 (A47) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agenda 47.
הבנת הטוקנומיקה של Agenda 47 (A47) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על A47 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Agenda 47 (A47)
מחפש איך לקנותAgenda 47? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Agenda 47ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
