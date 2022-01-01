Agenda 47 (A47) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Agenda 47 (A47), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Agenda 47 (A47) מידע A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. אתר רשמי: https://a47news.ai/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump קנה A47עכשיו!

Agenda 47 (A47) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Agenda 47 (A47), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M שיא כל הזמנים: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 שפל כל הזמנים: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 מחיר נוכחי: $ 0.01277 $ 0.01277 $ 0.01277 למידע נוסף על Agenda 47 (A47) מחיר

Agenda 47 (A47) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Agenda 47 (A47) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של A47 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות A47האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את A47טוקניומיקה, חקרו אתA47המחיר בזמן אמת של אסימונים!

Agenda 47 (A47) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של A47עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה A47 עכשיו את היסטוריית המחירים!

A47 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן A47 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו A47 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה A47עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

