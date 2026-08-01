8 Ball מחיר היום

מחיר 8 Ball (SN125) בזמן אמת היום הוא $ 0.680945, עם שינוי של 4.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN125 ל USD הוא $ 0.680945 לכל SN125.

8 Ball כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,035,872, עם היצע במחזור של 2.99M SN125. ב‑24 השעות האחרונות, SN125 סחר בין $ 0.657069 (נמוך) ל $ 0.690432 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00913542.

ביצועים לטווח קצר, SN125 נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו +2.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.67K.

8 Ball (SN125) מידע שוק

שווי שוק $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M נפח (24 שעות) $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M אספקת מחזור 2.99M 2.99M 2.99M אספקה כוללת 2,989,694.148507168 2,989,694.148507168 2,989,694.148507168

שווי השוק הנוכחי של 8 Ball הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.67K. ההיצע במחזור של SN125 הוא 2.99M, עם היצע כולל של 2989694.148507168. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.