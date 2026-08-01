5ire מחיר היום

מחיר 5ire (5IRE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 5IRE ל USD הוא $ 0 לכל 5IRE.

5ire כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,472, עם היצע במחזור של 1.33B 5IRE. ב‑24 השעות האחרונות, 5IRE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.467009, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 5IRE נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

5ire (5IRE) מידע שוק

שווי שוק $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.51K$ 52.51K $ 52.51K אספקת מחזור 1.33B 1.33B 1.33B אספקה כוללת 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 5ire הוא $ 46.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 5IRE הוא 1.33B, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.51K.