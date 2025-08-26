עוד על 4GS

4GENTIC סֵמֶל

4GENTIC מחיר (4GS)

לא רשום

1 4GS ל USDמחיר חי:

--
----
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
4GENTIC (4GS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:37:46 (UTC+8)

4GENTIC (4GS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00338209
$ 0.00338209$ 0.00338209

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-6.63%

+5.86%

+5.86%

4GENTIC (4GS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 4GS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 4GSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00338209, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 4GS השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

4GENTIC (4GS) מידע שוק

$ 30.03K
$ 30.03K$ 30.03K

--
----

$ 30.03K
$ 30.03K$ 30.03K

988.13M
988.13M 988.13M

988,130,234.589042
988,130,234.589042 988,130,234.589042

שווי השוק הנוכחי של 4GENTIC הוא $ 30.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4GS הוא 988.13M, עם היצע כולל של 988130234.589042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.03K.

4GENTIC (4GS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 4GENTICל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4GENTIC ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4GENTIC ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 4GENTICל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.63%
30 ימים$ 0-23.75%
60 ימים$ 0-34.34%
90 ימים$ 0--

מה זה4GENTIC (4GS)

The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence 1. Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

4GENTICתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 4GENTIC (4GS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 4GENTIC (4GS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 4GENTIC.

בדוק את 4GENTIC תחזית המחיר עכשיו‏!

4GS למטבעות מקומיים

4GENTIC (4GS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 4GENTIC (4GS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 4GS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 4GENTIC (4GS)

כמה שווה 4GENTIC (4GS) היום?
החי 4GSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 4GS ל USD?
המחיר הנוכחי של 4GS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 4GENTIC?
שווי השוק של 4GS הוא $ 30.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 4GS?
ההיצע במחזור של 4GS הוא 988.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 4GS?
‏‏4GS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00338209 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 4GS?
4GS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 4GS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 4GS הוא -- USD.
האם 4GS יעלה השנה?
4GS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 4GS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
4GENTIC (4GS) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.