401K מחיר היום

מחיר 401K (401K) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002222, עם שינוי של 8.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 401K ל USD הוא $ 0.00002222 לכל 401K.

401K כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,183, עם היצע במחזור של 958.08M 401K. ב‑24 השעות האחרונות, 401K סחר בין $ 0.00002163 (נמוך) ל $ 0.0000242 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00474828, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002163.

ביצועים לטווח קצר, 401K נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו -18.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

401K (401K) מידע שוק

שווי שוק $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K אספקת מחזור 958.08M 958.08M 958.08M אספקה כוללת 958,077,681.8833203 958,077,681.8833203 958,077,681.8833203

שווי השוק הנוכחי של 401K הוא $ 21.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 401K הוא 958.08M, עם היצע כולל של 958077681.8833203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.18K.