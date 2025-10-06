DoubleZero מחיר היום

מחיר DoubleZero (2Z) בזמן אמת היום הוא $ 0.1452, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 2Z ל USD הוא $ 0.1452 לכל 2Z.

DoubleZero כרגע מדורג במקום #103 לפי שווי שוק של $ 504.05M, עם היצע במחזור של 3.47B 2Z. ב‑24 השעות האחרונות, 2Z סחר בין $ 0.1349 (נמוך) ל $ 0.151 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.7501993077269953, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.13539803189227642.

ביצועים לטווח קצר, 2Z נע ב -1.50% בשעה האחרונה ו -22.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 259.50K.

DoubleZero (2Z) מידע שוק

דירוג No.103 שווי שוק $ 504.05M$ 504.05M $ 504.05M נפח (24 שעות) $ 259.50K$ 259.50K $ 259.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B אספקת מחזור 3.47B 3.47B 3.47B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 9,999,873,689.8 9,999,873,689.8 9,999,873,689.8 שיעור מחזור 34.71% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של DoubleZero הוא $ 504.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 259.50K. ההיצע במחזור של 2Z הוא 3.47B, עם היצע כולל של 9999873689.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45B.