2026 מחיר היום

מחיר 2026 (2026) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 2026 ל USD הוא $ 0 לכל 2026.

2026 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,264, עם היצע במחזור של 999.24M 2026. ב‑24 השעות האחרונות, 2026 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00165419, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 2026 נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו +17.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

2026 (2026) מידע שוק

שווי שוק $ 43.26K$ 43.26K $ 43.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.26K$ 43.26K $ 43.26K אספקת מחזור 999.24M 999.24M 999.24M אספקה כוללת 999,238,996.23055 999,238,996.23055 999,238,996.23055

שווי השוק הנוכחי של 2026 הוא $ 43.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 2026 הוא 999.24M, עם היצע כולל של 999238996.23055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.26K.