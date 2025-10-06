200Million מחיר היום

מחיר 200Million (200M) בזמן אמת היום הוא $ 0.000085, עם שינוי של 6.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 200M ל USD הוא $ 0.000085 לכל 200M.

200Million כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 200M. ב‑24 השעות האחרונות, 200M סחר בין $ 0.000084 (נמוך) ל $ 0.000091 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 200M נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -31.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 330.43.

200Million (200M) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 330.43$ 330.43 $ 330.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.00K$ 85.00K $ 85.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של 200Million הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 330.43. ההיצע במחזור של 200M הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.00K.