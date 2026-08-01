0xDirectPing מחיר היום

מחיר 0xDirectPing (0XDP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 0XDP ל USD הוא $ 0 לכל 0XDP.

0xDirectPing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,471, עם היצע במחזור של 100.00B 0XDP. ב‑24 השעות האחרונות, 0XDP סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 0XDP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

0xDirectPing (0XDP) מידע שוק

שווי שוק $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של 0xDirectPing הוא $ 22.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0XDP הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.47K.