LayerZero (ZRO) -rahakkeen tiedot LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Virallinen verkkosivusto: https://layerzero.foundation/ Valkoinen paperi: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Block Explorer: https://layerzeroscan.com/

LayerZero (ZRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LayerZero (ZRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 374.94M $ 374.94M $ 374.94M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 181.92M $ 181.92M $ 181.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Kaikkien aikojen korkein: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Kaikkien aikojen alin: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Nykyinen hinta: $ 2.061 $ 2.061 $ 2.061 Lue lisää LayerZero (ZRO) -rahakkeen hinnasta

LayerZero (ZRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LayerZero (ZRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LayerZero (ZRO) -rahakkeen hintahistoria ZRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

