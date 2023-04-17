Pepe (PEPE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pepe (PEPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pepe (PEPE) -rahakkeen tiedot Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust. Virallinen verkkosivusto: https://www.pepe.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 Osta PEPE-rahaketta nyt!

Pepe (PEPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pepe (PEPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.64B $ 4.64B $ 4.64B Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.64B $ 4.64B $ 4.64B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00002837 $ 0.00002837 $ 0.00002837 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000010627701 $ 0.000000000010627701 $ 0.000000000010627701 Nykyinen hinta: $ 0.00001103 $ 0.00001103 $ 0.00001103 Lue lisää Pepe (PEPE) -rahakkeen hinnasta

Pepe (PEPE) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten PEPE-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract. Issuance Mechanism Type: Fixed supply, no inflation or further minting.

Fixed supply, no inflation or further minting. Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.

The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023. Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum. Allocation Mechanism Allocation Group Allocation Recipient Amount (PEPE) % of Total Supply Unlock Type Unlock Date Community/Incentives Community 420,690,000,000,000 100% Cliff 2023-04-17 Uniswap v3 Liquidity Uniswap Pool ~39,166,000,000,000 10% Instant 2023-04-17 CEX/Bridges/Liquidity Reserve Address ~29,030,000,000,000 6.9% Instant 2023-04-17 No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.

No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors. No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.

PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued. No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.

There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE. No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.

PEPE does not confer voting rights or governance power. No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project. Locking and Unlocking Mechanism No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.

All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks. Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.

Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer. Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable. Token Distribution and Concentration Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.

As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders. On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains. Summary Table Metric Value Total Supply 420,690,000,000,000 PEPE Initial Mint Date 2023-04-17 Team/Advisor Allocation 0% Fundraising None Staking/Yield None Governance None Locking/Vesting None Contract Ownership Renounced Major Use Meme/Entertainment Top 10 Holder Concentration ~41% Key Takeaways PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.

with no utility, yield, or governance features. All tokens were unlocked at launch ; there are no vesting or lockup mechanisms.

; there are no vesting or lockup mechanisms. No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.

are provided to holders beyond speculative trading. Token contract is immutable and liquidity is permanently locked. This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.

Pepe (PEPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pepe (PEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEPE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Pepe (PEPE) -rahakkeen hintahistoria PEPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEPE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEPE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

