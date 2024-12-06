ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

NimiZRO

SijoitusNo.125

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)%9,05

Kierrossa oleva tarjonta239.943.263,43648446

Enimmäistarjonta1.000.000.000

Kokonaistarjonta1.000.000.000

Kierrossa oleva määrä0.2399%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta7.531013071068836,2024-12-06

Alin hinta1.502846156115591,2025-03-11

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

