Lisätietoja ZRO-rahakkeesta

ZRO-rahakkeen hintatiedot

ZRO-rahakkeen valkoinen paperi

ZRO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZRO-rahakkeen tokenomiikka

ZRO-rahakkeen hintaennuste

ZRO-rahakkeen historia

ZRO-osto-opas

ZRO/fiat-valuuttamuunnin

ZRO-rahakkeen spot

ZRO-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LayerZero-logo

LayerZero – hinta (ZRO)

1ZRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.932
$1.932$1.932
+0.25%1D
USD
Reaaliaikainen LayerZero (ZRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:52:42 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.91
$ 1.91$ 1.91
24 h:n matalin
$ 2.03
$ 2.03$ 2.03
24 h:n korkein

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

$ 7.531013071068836
$ 7.531013071068836$ 7.531013071068836

$ 1.502846156115591
$ 1.502846156115591$ 1.502846156115591

+0.41%

+0.25%

-8.52%

-8.52%

LayerZero (ZRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.935. Viimeisen 24 tunnin aikana ZRO on vaihdellut alimmillaan $ 1.91 ja korkeimmillaan $ 2.03 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.531013071068836, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.502846156115591.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZRO on muuttunut +0.41% viimeisen tunnin aikana, +0.25% 24 tunnin aikana ja -8.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LayerZero (ZRO) -rahakkeen markkinatiedot

No.149

$ 351.14M
$ 351.14M$ 351.14M

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B

181.47M
181.47M 181.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.14%

0.01%

ETH

LayerZero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 351.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.74M. ZRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 181.47M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.94B.

LayerZero (ZRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LayerZero-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00482+0.25%
30 päivää$ -0.285-12.84%
60 päivää$ +0.32+19.81%
90 päivää$ -0.71-26.85%
LayerZero-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZRO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00482 (+0.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

LayerZero 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.285 (-12.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

LayerZero-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZRO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.32 (+19.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

LayerZero-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.71 (-26.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LayerZero (ZRO)?

Tarkista LayerZero-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja LayerZero-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue LayerZero-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään LayerZero-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

LayerZero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LayerZero (ZRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LayerZero (ZRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LayerZero-rahakkeelle.

Tarkista LayerZero-rahakkeen hintaennuste nyt!

LayerZero (ZRO) -rahakkeen tokenomiikka

LayerZero (ZRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LayerZero (ZRO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa LayerZero:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa LayerZero MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZRO paikallisiin valuuttoihin

1 LayerZero(ZRO) - VND
50,919.525
1 LayerZero(ZRO) - AUD
A$2.99925
1 LayerZero(ZRO) - GBP
1.4319
1 LayerZero(ZRO) - EUR
1.6641
1 LayerZero(ZRO) - USD
$1.935
1 LayerZero(ZRO) - MYR
RM8.1657
1 LayerZero(ZRO) - TRY
79.19955
1 LayerZero(ZRO) - JPY
¥286.38
1 LayerZero(ZRO) - ARS
ARS$2,542.7061
1 LayerZero(ZRO) - RUB
155.90295
1 LayerZero(ZRO) - INR
168.90615
1 LayerZero(ZRO) - IDR
Rp31,721.3064
1 LayerZero(ZRO) - KRW
2,710.0836
1 LayerZero(ZRO) - PHP
110.6433
1 LayerZero(ZRO) - EGP
￡E.93.8088
1 LayerZero(ZRO) - BRL
R$10.58445
1 LayerZero(ZRO) - CAD
C$2.68965
1 LayerZero(ZRO) - BDT
235.3347
1 LayerZero(ZRO) - NGN
2,976.9201
1 LayerZero(ZRO) - COP
$7,802.40375
1 LayerZero(ZRO) - ZAR
R.34.2882
1 LayerZero(ZRO) - UAH
79.6833
1 LayerZero(ZRO) - VES
Bs265.095
1 LayerZero(ZRO) - CLP
$1,876.95
1 LayerZero(ZRO) - PKR
Rs545.5152
1 LayerZero(ZRO) - KZT
1,039.7529
1 LayerZero(ZRO) - THB
฿63.21645
1 LayerZero(ZRO) - TWD
NT$59.0562
1 LayerZero(ZRO) - AED
د.إ7.10145
1 LayerZero(ZRO) - CHF
Fr1.548
1 LayerZero(ZRO) - HKD
HK$15.11235
1 LayerZero(ZRO) - AMD
֏740.5245
1 LayerZero(ZRO) - MAD
.د.م17.43435
1 LayerZero(ZRO) - MXN
$36.28125
1 LayerZero(ZRO) - SAR
ريال7.25625
1 LayerZero(ZRO) - PLN
7.0821
1 LayerZero(ZRO) - RON
лв8.41725
1 LayerZero(ZRO) - SEK
kr18.6147
1 LayerZero(ZRO) - BGN
лв3.2508
1 LayerZero(ZRO) - HUF
Ft660.86055
1 LayerZero(ZRO) - CZK
40.96395
1 LayerZero(ZRO) - KWD
د.ك0.590175
1 LayerZero(ZRO) - ILS
6.59835
1 LayerZero(ZRO) - AOA
Kz1,773.60165
1 LayerZero(ZRO) - BHD
.د.ب0.72756
1 LayerZero(ZRO) - BMD
$1.935
1 LayerZero(ZRO) - DKK
kr12.44205
1 LayerZero(ZRO) - HNL
L50.87115
1 LayerZero(ZRO) - MUR
88.48755
1 LayerZero(ZRO) - NAD
$34.2882
1 LayerZero(ZRO) - NOK
kr19.67895
1 LayerZero(ZRO) - NZD
$3.30885
1 LayerZero(ZRO) - PAB
B/.1.935
1 LayerZero(ZRO) - PGK
K8.0109
1 LayerZero(ZRO) - QAR
ر.ق7.0434
1 LayerZero(ZRO) - RSD
дин.195.33825

LayerZero-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LayerZero toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen LayerZero-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LayerZero”

Paljonko LayerZero (ZRO) on arvoltaan tänään?
ZRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.935 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZRO-USD-parin nykyinen hinta?
ZRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.935. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LayerZero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZRO markkina-arvo on $ 351.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 181.47M USD.
Mikä oli ZRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZRO saavutti ATH-hinnaksi 7.531013071068836 USD.
Mikä oli ZRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZRO-rahakkeen ATL-hinta oli 1.502846156115591 USD.
Mikä on ZRO-rahakkeen treidausvolyymi?
ZRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.74M USD.
Nouseeko ZRO tänä vuonna korkeammalle?
ZRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:52:42 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ZRO-USD-laskin

Summa

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 1.935 USD

Treidaa ZRO-rahaketta

ZROUSDT
$1.932
$1.932$1.932
+0.25%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu